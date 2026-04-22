Un homme de Tourville recherché en vertu d’un mandat d’amener

La Sûreté du Québec sollicite l’aide du public afin de retrouver Yan Savard, 37 ans, de Tourville, visé par un mandat d’amener, soit une ordonnance d’un juge autorisant les policiers à le localiser et à le conduire devant le tribunal.

Selon les informations transmises, l’individu se déplacerait à pied, et aurait pris la fuite dans un secteur boisé de Tourville. Il pourrait être accompagné d’une autre personne considérée comme étant d’intérêt dans ce dossier.

Les autorités décrivent Yan Savard comme un homme mesurant environ 1,70 m (5 pi 7 po) et pesant près de 68 kg (150 lb). Il a les cheveux châtains et les yeux bleus. Il présente des tatouages distinctifs, soit l’inscription « Mathis » sur l’avant-bras droit et « YAN » sur l’avant-bras gauche.

La Sûreté du Québec demande à toute personne qui apercevrait l’individu de ne pas tenter d’intervenir directement, mais plutôt de communiquer immédiatement avec les services d’urgence en composant le 911.

Toute information susceptible de permettre de localiser Yan Savard peut également être transmise de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264. Les recherches se poursuivent dans le secteur. (JDS)