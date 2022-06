Un investissement de près de 300 000 $ pour des projets de vitalisation au Bas-Saint-Laurent

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, ainsi que la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annoncent qu’une somme de 291 740 $ a été accordée pour la réalisation de neuf initiatives dans le cadre de l’Aide financière pour des projets locaux de vitalisation.

Notons dans la liste : 20 246 $ à la Ville de Saint-Pascal pour une étude de faisabilité technique pour l’implantation d’une piscine publique extérieure, 35 000 $ pour un belvédère à Sainte-Hélène-de-Kamouraska et 27 000 $ pour la restauration de la dépendance de la Maison Chapais à Saint-Denis-De La Bouteillerie.

Cet appui financier s’inscrit dans le cadre du volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité. Il permettra d’agir sur le plan social, touristique ou culturel dans les milieux où l’indice de vitalité économique est plus faible.