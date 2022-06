Sélection Caseus : Le Mouton Blanc cité à deux reprises

La Fromagerie Le Mouton Blanc de La Pocatière se hisse une fois de plus parmi les meilleurs fromagers du Québec. Deux de ses fromages les plus emblématiques et les plus appréciés du public, le Cormoran et le Vlimeux, se taillent cette année une place parmi les finalistes au concours Sélection Caseus, la plus haute distinction fromagère au Québec.

Dans le cas du Cormoran, il se distingue dans la catégorie Fromage à pâte persilléeaux côtés du très connu Bleu d’Élizabeth de la Fromagerie du Presbytère et Le Fleuron des Fromagiers de la Table Ronde.

« Ce qui est intéressant dans le cas du Cormoran, c’est que c’est le seul bleu de brebis fait au Québec. En plus, il est vendu seulement au Kamouraska ou à notre boutique de Pont-Rouge », a précisé Pascal-André Bisson, copropriétaire de la Fromagerie aux côtés de sa conjointe Rachel White.

Le Vlimeux, un fromage de type fumé, est quant à lui finaliste dans la catégorie Fromage aromatisé par fumage, macération ou ajout de substance aromatisante.

Par le passé, Le Mouton Blanc a remporté deux prix Caseus pour la Tomme aux poivres et sa réputée Tomme de Kamouraska. Cette dernière a aussi reçu le prix du public à partir d’un vote populaire tenu lors de dix salons différents où le fromage pouvait être dégusté. À ce jour, ce prix demeure le plus prestigieux jamais remporté par Le Mouton Blanc, aux yeux des fromagers.