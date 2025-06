Un Jardin bleu en pleine lumière

Le Jardin floral de La Pocatière se pare d’un éclat singulier cet été avec Un Jardin bleu, une exposition en plein air de l’artiste multidisciplinaire Chantal Émond, présentée jusqu’au 28 septembre. Sur un parcours de 800 mètres, entre végétation et institutions locales, les visiteurs sont invités à plonger dans l’univers du cyanotype, une ancienne technique photographique aux nuances bleutées.

« Le cyanotype, c’est un procédé du XIXe siècle qui fige la lumière du soleil sur papier. Il donne aux végétaux une silhouette fantomatique, presque onirique », explique Mme Émond, titulaire d’une maîtrise en restauration des œuvres d’art de l’Université Queen’s. Cette passion pour les procédés anciens guide l’ensemble de son travail, et particulièrement cette série de 14 œuvres ancrées dans le paysage pocatois.

Le parcours débute au cœur du Jardin floral, avec La Chute bleue, une installation florale monumentale sur trois niveaux. Il se déploie ensuite jusqu’au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, l’ITAQ, le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation, et le Marché public de la Grande Anse. À travers ces haltes, les œuvres s’intègrent au décor, jouant sur la lumière, la transparence et la diversité botanique locale.

Le samedi 28 juin à 13 h, un vernissage au Marché public viendra marquer l’ouverture officielle de l’exposition, en présence de l’artiste. Un atelier d’initiation au cyanotype sera également offert au public, pour découvrir ce procédé poétique qui marie science, nature et création.

Cette immersion visuelle et sensorielle, enrichie par la présence de bacs de fleurs bleues disposés le long du parcours, permet de redécouvrir la flore régionale autrement, par la lentille sensible d’un art photographique presque oublié.

Gratuite, accessible, et pensée pour le grand public, cette exposition est rendue possible grâce à la collaboration de nombreux partenaires locaux, dont la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière, la Ville de La Pocatière et la MRC de Kamouraska.