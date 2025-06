Micheline Rodrigue, bénévole au grand cœur

Micheline Rodrigue, de Saint-André-de-Kamouraska, a reçu la Médaille de la lieutenante-gouverneure pour les aînés. Responsable de la bibliothèque de Saint-André depuis de nombreuses années, elle s’est aussi investie sans relâche à la résidence Desjardins depuis sa fondation.

Son engagement discret, mais constant fait d’elle un pilier de sa communauté, et un exemple inspirant de dévouement. Une reconnaissance pleinement méritée pour une femme qui, depuis toujours, cultive le lien humain comme on entretient un jardin : avec soin, patience et amour. Elle a reçu sa médaille des mains de la lieutenante-gouverneure Manon Jeannotte. Félicitations !