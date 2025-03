Un mois d’avril bien rempli à la médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud

La médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud, située dans l’église de Sainte-Perpétue-de-L’Islet, présente un mois d’avril riche en activités et en événements, invitant la communauté à se rassembler et à partager des moments de créativité et de convivialité.

Le cotravail s’invite chaque mercredi du mois de 9 h à 15 h 30, offrant un espace propice à la productivité et aux échanges. Pour les amateurs de danse, des cours de danse country animés par Jackie Lavallée sont prévus toutes les deux semaines. Le groupe 1 se retrouve les mardis après-midi de 13 h 30 à 14 h 30 (1er, 15 et 29 avril), tandis que les groupes 2 et 3 se donnent rendez-vous les jeudis soir de 18 h à 20 h (10 et 24 avril). Coût : 5 $ par cours.

Les esprits créatifs pourront également participer à une session de loisirs créatifs le samedi 5 avril de 13 h 30 à 16 h, en compagnie de Mélanie Bélanger. Cette activité gratuite requiert toutefois une inscription préalable.

Le groupe des Nouveaux sentiers de la MRC de L’Islet propose, le jeudi 24 avril de 13 h à 15 h, Chanter pour le plaisir, une rencontre musicale pour les adultes vivant avec une problématique de santé mentale animée par Mélanie Bélanger. Bien que basé à Sainte-Perpétue, le groupe accueille des participants de toute la MRC.

Le dimanche 6 avril, un après-midi en chansons réunira Raynald Mercier et Mélanie Bélanger pour une activité conviviale autour du répertoire francophone. Café et collation seront offerts, et l’entrée est gratuite. Cet événement revient chaque mois, habituellement le premier dimanche. Le 13 avril, la médiathèque accueillera le lancement du EP d’Émilie Clepper au célèbre café culturel. La contribution est volontaire.

Le 18 avril marquera la quatrième édition du Spectacle de la Relève, offrant aux jeunes artistes l’occasion de se produire sur scène avec une ou deux prestations. Bien que les organisateurs sélectionnent les participants selon les inscriptions, il ne s’agit pas d’un concours. Les jeunes du secondaire sont majoritairement représentés, avec parfois, la participation d’élèves de sixième année. Les billets sont en vente au coût de 12 $, de 10 $ pour les membres et les étudiants, et c’est gratuit pour les 12 ans et moins.

Pour clore le mois, le Chœur Amisol de Saint-Alexandre-de-Kamouraska se produira le 27 avril, rassemblant une quarantaine de choristes pour un concert au répertoire varié. Le coût d’entrée est de 25 $, de 20 $ pour les membres et les étudiants, et c’est gratuit pour les 12 ans et moins.

Pour plus d’information et pour les inscriptions, communiquez au 418 359-3689 ou au 418 356-4306.