Le Pavage Jirico et le Giovannina à égalité

Les séries demi-finales se poursuivaient au cours de la fin de semaine de la Saint-Patrick, avec la présentation des matchs trois et quatre des affrontements opposant le Plastiques Moore de Saint-Damien aux Mercenaires de Lotbinière, d’une part, et le Giovannina de Sainte-Marie au Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli, d’autre part.

Au terme de ces quatre rencontres, les Mercenaires ne sont qu’à une victoire d’une participation à la grande finale, ayant signé deux victoires en autant de sorties. De leur côté, Pavage Jirico et Giovannina sont à égalité 2-2, chaque équipe l’ayant emporté sur la route cette fois-ci.

Le Giovannina ouvre le bal…

À égalité 1-1 après les rencontres du week-end dernier, la série demi-finale quatre de sept opposant le Giovannina de Sainte-Marie au Pavage Jirico se poursuivait le vendredi 14 mars au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Les deux équipes ont offert un excellent spectacle, et les gardiens ont été très solides, le Giovannina l’emportant finalement par la marque de 2-1 pour ainsi prendre les devants 2-1 dans cette série. Nicolas Egan Dionne a donné les devants au Pavage Jirico en toute fin de première période, complétant une manœuvre de Louis-Charles Hallé et de Nicolas Lamarre en avantage numérique à 19:51.

Les Beaucerons ont profité d’une autre supériorité numérique à 7:51 en deuxième pour égaler la marque, Jacob Roy et Samuel Landry se faisant les complices du filet égalisateur marqué par William Dumont. Landry et Dumont ont préparé ce qui allait le devenir le but de la victoire en début de troisième, Nicolas Létourneau trompant la vigilance du gardien adverse à 6:10, lui aussi lors d’un avantage numérique. Le Pavage Jirico a dominé 40-30 au chapitre des tirs au but, se butant à l’excellence du gardien Jean-Philip Fecteau.

… mais le Pavage Jirico égale la série

Comme la semaine précédente, Pavage Jirico et Giovannina se retrouvaient dimanche après-midi au Centre Caztel de Sainte-Marie pour la suite de cette série demi-finale qui est maintenant à égalité, le Pavage Jirico forçant à tout le moins la tenue d’un sixième match en vertu d’un gain de 3-2 en prolongation.

Félix-Antoine Lévesque a inscrit le seul but de la période initiale, donnant les devants aux visiteurs avec un filet en avantage numérique à 8:38. William Dumont a créé l’égalité tôt en deuxième, soit à 1:25, Émile Lambert redonnant l’avance au Pavage Jirico un peu plus d’une minute plus tard lors d’une autre supériorité numérique.

William Dumont, avec son second du match appuyé de Samuel Landry, a de nouveau égalé la marque à 13:59 en troisième, les deux équipes prenant la route de la prolongation qui a souri au Pavage Jirico. L’équipe a remporté la victoire grâce à Nicolas Lamarre, qui a complété une manœuvre d’Édouard Ouellet à 6:26 de la quatrième période.

Prochains matchs

La série demi-finale entre le Plastiques Moore et les Mercenaires de Lotbinière se poursuivra le vendredi 21 mars prochain à 21 h à l’aréna de Saint-Gilles, alors que les Mercenaires tenteront d’en finir avec les Bellechassois.

Advenant que des matchs six et sept soient requis, ceux-ci auront lieu le samedi 22 mars à 19 h 30 à l’aréna J.E. Métivier, puis le lendemain à 15 h à Saint-Gilles. Dans l’autre série, Giovannina et Pavage Jirico s’affronteront le vendredi 21 mars à 20 h 30 au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, puis le lendemain à compter de 20 h au Centre Caztel de Sainte-Marie. Si un septième match est nécessaire, il aura lieu dimanche à 14 h 30 au Centre Rousseau.

Source : Ligue Hockey Côte-Sud