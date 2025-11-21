Un Noël au cœur du terroir à La Pocatière

Le onzième Marché de Noël de La Pocatière se tiendra les 29 et 30 novembre de 9 h 30 à 16 h 30, à la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière sous le thème Un Noël au cœur du terroir.

Le Conseil 5425 – Ste-Anne des Chevaliers de Colomb invite la population à vivre une expérience festive, locale et gourmande. Près de 70 exposants — artisans, producteurs et transformateurs agroalimentaires — seront sur place pour présenter leurs plus belles créations, juste à temps pour les Fêtes.

« Le Marché de Noël de La Pocatière est devenu un incontournable dans la région. C’est une belle façon de soutenir nos artisanes et artisans, ainsi que nos productrices et producteurs d’ici, tout en faisant plaisir à nos proches. De plus, une grande partie des profits seront remis à la Fondation André-Côté et à d’autres organismes locaux, grâce à l’engagement des Chevaliers de Colomb », se réjouit Stéphane Michaud, Grand Chevalier.

Un tirage de produits locaux aura lieu à partir du 24 novembre, sur la page Facebook Marché de Noël de La Pocatière.

L’événement est rendu possible grâce au soutien de nombreux partenaires et commanditaires, ainsi que de la Fabrique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, qui permet la tenue de l’événement à la cathédrale en célébrant exceptionnellement les messes à la chapelle du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Source : Développement économique La Pocatière