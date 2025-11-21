Le triomphe des Wisigoths

Les Wisigoths du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ont bouclé une saison 2025 de football empreinte de détermination et de fierté. Il s’agit d’une année de progression constante qui s’est soldée par une éclatante conquête du titre régional chez les juvéniles.

Tant chez les benjamins que chez les juvéniles, les jeunes athlètes ont démontré un esprit d’équipe exemplaire, et une volonté constante de se dépasser. L’engagement et le travail constant des entraîneurs ont joué un rôle clé dans la progression des deux équipes au fil de la saison.

Champions régionaux

Les Wisigoths juvéniles D3 à neuf joueurs ont remporté la finale régionale du Réseau du sport étudiant du Québec, section Québec et Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA), face aux Phénix de la Polyvalente La Pocatière, par la marque de 8 à 1, le vendredi 31 octobre dernier. Ce duel, disputé dans des conditions météorologiques très difficiles qui ont grandement influencé le style de jeu des deux équipes, a mis en lumière le caractère et la discipline des joueurs du Collège.

La défensive s’est particulièrement illustrée, n’accordant qu’un seul point durant toute la rencontre, et jouant un rôle déterminant dans cette conquête du titre. En offensive, malgré la pluie et les rafales, les Wisigoths ont su trouver la faille au bon moment grâce à une passe de touché parfaitement exécutée, marquant ainsi le seul touché de la rencontre. « C’est la persévérance qui aura été la qualité principale de nos juvéniles qui ont su se relever les manches malgré les difficultés connues en saison régulière », a déclaré Pierre Beaulieu, responsable des sports au Collège.

Les Wisigoths terminent ainsi leur saison avec une fiche globale de six victoires et trois défaites, incluant les séries éliminatoires. Leur parcours s’est distingué par une défensive intraitable, avec seulement dix points concédés en deux matchs de séries, et une offensive opportuniste malgré un effectif limité à certaines positions.

« Ce championnat régional revêt une signification particulière pour l’équipe, puisque plusieurs joueurs d’impact avaient quitté l’équipe à la fin de la saison précédente, et plusieurs jeunes de troisième et quatrième secondaire ont dû s’adapter rapidement au niveau juvénile », ont déclaré conjointement les responsables de l’équipe.

Apprentissage et progression

De leur côté, les Wisigoths benjamins concluent leur saison 2025 avec une fiche équilibrée de trois victoires et trois défaites, reflet d’une équipe en pleine croissance. Malgré plusieurs blessures, les 27 jeunes athlètes de première et de deuxième secondaire ont multiplié les efforts à l’entraînement, et démontré une belle cohésion sur le terrain.

Le dimanche 2 novembre, les benjamins ont clos leur saison de belle façon avec une victoire serrée au Cégep de Lévis contre l’École secondaire Champagnat, Guillaume-Couture. Un touché inscrit dans les dernières minutes a permis de concrétiser une fin de saison à la hauteur de leur progression. La saison 2025 confirme, selon l’équipe, la vitalité du programme de football des Wisigoths, qui continue de former des athlètes engagés, fiers et solidaires. Au-delà des victoires, c’est l’esprit d’équipe et la passion du sport qui demeurent les plus belles réussites de cette saison.