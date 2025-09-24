Un nouveau coordonnateur des travaux publics à Saint-Aubert

La directrice générale et greffière-trésorière de Saint-Aubert, Anne-Marie Dion, annonce la nomination de Mathieu Pelletier au poste de coordonnateur des travaux publics à compter du 20 septembre.

M. Pelletier, citoyen de Saint-Aubert, est à l’emploi de la Municipalité depuis cinq ans à titre de préposé à la voirie. Il détient un diplôme d’études professionnelles en mécanique, et entreprendra son mandat fort d’une expérience d’une vingtaine d’années en transport routier, ainsi qu’en travaux publics, tant dans le secteur public que privé.

« Les compétences et l’expérience de M. Pelletier représentent des valeurs sûres en regard des défis à relever au service des Travaux publics, auquel incombent des responsabilités qui touchent directement le bien-être et la sécurité de nos citoyens et de nos nombreux visiteurs. De plus, le solide esprit d’équipe de M. Pelletier s’avérera une qualité essentielle pour l’efficacité de ce service », de mentionner la directrice générale.

Au cours de la dernière réunion du conseil municipal, le maire Ghislain Deschênes a souligné le travail consciencieux et la persévérance de Joël Coulombe, en poste aux Travaux publics depuis 2018, et lui a souhaité, au nom du conseil, tout le succès espéré dans ses projets.

Source : Municipalité de Saint-Aubert