Saint-Jean-Port-Joli : Un festival couru, un conférencier miraculé

La deuxième édition du Festival des vins de Saint-Jean-Port-Joli a connu un succès retentissant, sous un soleil radieux. Présenté par l’entreprise Graphie, l’événement a attiré plus de 400 visiteurs, soit une centaine de plus que l’an dernier.

Amateurs de vin venus de Montréal, Québec, Rivière-du-Loup, des Cantons de l’Est, de Thetford Mines et même du Nouveau-Brunswick se sont donné rendez-vous pour découvrir les produits d’une douzaine d’agences, dont le Domaine des Feux Follets de Berthier-sur-Mer et Cidres Appalaches de Saint-Jean-Port-Joli.

« Nous n’avons eu que des commentaires positifs de la part des participants, venus de partout pour l’occasion. Des amateurs qui participent à plusieurs salons des vins nous ont même avoué que c’était leur événement vinicole préféré », a affirmé avec enthousiasme la sommelière Natalie Richard, organisatrice de l’événement. Les nouveautés, dont les plateaux de charcuteries et fromages signés Manu Traiteur, ont fait fureur, tout comme le traditionnel coucher de soleil sur le fleuve, qui a offert aux festivaliers une heure dorée mémorable.

Philippe Lapeyrie frôle la mort

L’un des moments forts de la journée fut la conférence animée par le sommelier bien connu Philippe Lapeyrie, qui a livré une dégustation VIP à guichets fermés. Son intervention a pris une tournure particulièrement émotive lorsqu’il a confié au public qu’il était « heureux d’être encore vivant ».

Comme il l’a raconté au Journal de Québec, le chroniqueur vin a été impliqué dans un grave accident sur l’autoroute 20 à Lévis, samedi en avant-midi, alors qu’il se rendait à Saint-Jean-Port-Joli. Il roulait à environ 110 km/h lorsqu’une voiture a quitté le terre-plein central pour foncer droit vers lui. « J’ai vu la mort de très proche. À ce moment-là, j’ai eu une pensée pour mes deux enfants. Je les voyais déjà orphelins de leur père », a-t-il confié au Journal de Québec. Son réflexe de braquer à la dernière seconde a permis d’éviter un impact frontal, possiblement fatal. Son véhicule a fait plusieurs tonneaux, mais, par miracle, il en est sorti indemne.

Quelques heures seulement après l’accident, il tenait son rôle de conférencier, livrant un témoignage poignant et poursuivant sa mission de vulgarisateur passionné. « Il y avait des éclats de verre et des gouttelettes de sang dans ma pile de livres à dédicacer, mais les gens les voulaient en souvenir de l’histoire », a-t-il ajouté.

Une réussite

Au-delà de l’émotion, l’événement demeure une célébration réussie. Plus de 5000 $ ont été amassés et seront remis à la Corporation des fêtes, événements et espaces culturels de Saint-Jean-Port-Joli, qui œuvre à faire rayonner le patrimoine culturel et touristique de la région.

Le Festival des vins de Saint-Jean-Port-Joli a confirmé sa place dans le calendrier des grands rendez-vous. Déjà, les organisateurs donnent rendez-vous au public le 12 septembre 2026 pour une troisième édition qui s’annonce encore plus festive et instructive.