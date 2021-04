Un nouveau groupe d’entraide post-séparation

Devant la hausse des séparations et des cas de violence, le Centre-Femmes La Jardilec va démarrer un groupe d’entraide post-séparation qui permettra de réunir au moins six femmes en présentiel, à la fois.

Les intervenantes au Centre-Femmes constataient de plus en plus que certaines femmes de la région de L’Islet vivaient des séparations difficiles et plus de difficultés liées à la vie conjugale.

« On sent qu’il y a une demande, une augmentation des séparations et de la violence », a dit Isabelle Potvin, intervenante. À la suite d’une séparation, généralement, le niveau de vie des femmes dégringole, indique-t-on, s’appuyant sur le fait que 70 % des familles monoparentales ont à leur tête une femme comme cheffe de famille. On souhaitait donc leur offrir un groupe où elles pourront échanger dans une salle commune, en respect des mesures sanitaires. Pas besoin de vivre une séparation récente, précise-t-on.

« On invite les femmes qui n’ont peut-être pas encore vécu la séparation et qui sont dedans ou bien qui l’ont vécue il y a quelques années, mais c’est encore très présent. L’idée c’est juste d’avoir du soutien pour retrouver l’harmonie. Et ce n’est pas nécessairement des femmes qui ont vécu de la violence conjugale », d’ajouter l’intervenante.