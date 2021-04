Les lauréats du 23e Défi OSEntreprendre Bas-Saint-Laurent sont maintenant dévoilés

Les deux coprésidents d’honneur régionaux de ce 23 e Défi OSEntreprendre, Jean-François Fortin, copropriétaire du Ketch — microbrasserie du littoral à Sainte-Flavie dans la MRC de La Mitis, et Maxime Dionne, cofondateur et président de Entomo DSP à Saint-Pascal dans la MRC de Kamouraska, se sont dit très enthousiastes par le dynamisme des lauréats. Ils ont salué la qualité de tous les dossiers et l’ambition des participants qui donnent le ton du désir d’entreprendre dans la région.

Lors des deux galas virtuels, 23 prix ont été remis aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur créativité et leurs valeurs. Des bourses totalisant plus de 27 000 $ ont été décernées à ces élèves, étudiants et créateurs d’entreprises et entrepreneurs. Dans la région du Bas-Saint-Laurent, le Défi OSEntreprendre est aussi l’occasion de remettre des prix spéciaux, dont le prix Transmission/relève qui récompense le projet le plus porteur de reprise d’une entreprise existante. Cette reconnaissance est assortie d’une bourse de 1 500 $ offerte par le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, également mandataire régional du Défi OSEntreprendre. « Ce prix revêt un caractère fort important pour notre organisation, alors que la relève entrepreneuriale fait partie de nos priorités régionales. La préparation d’une relève motivée et compétente est en effet l’une des clés de réussite et nous sommes fiers de voir des jeunes s’y engager », souligne le président du CRD, Bertin Denis. Un autre prix coup de cœur, assorti d’une bourse de 1000 $, a été remis par Femmessor, pour récompenser le meilleur projet d’entreprise dont la propriété est majoritairement féminine.