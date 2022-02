Un nouveau magazine pour les chasseurs et pêcheurs prend racine à Saint-Pascal

100 % CHASSE PÊCHE, un nouveau magazine gratuit et web, voit le jour au Québec et ses racines sont à Saint-Pascal. En effet, l’hebdomadaire Le Placoteux diversifie ses revenus en devenant propriétaire du site d’information, avec un partenaire majeur, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.

La mission de 100 % CHASSE PÊCHE sera principalement éducative, en plus de faire découvrir de nouveaux produits, renseigner, faire rêver et défendre les intérêts des amateurs de chasse et de pêche par une ligne éditoriale.

« Les chasseurs et pêcheurs, particulièrement la relève, consomment beaucoup d’informations sur le web via les réseaux sociaux et n’ont pas toujours accès à du contenu pertinent ou validé. On veut leur offrir un produit crédible, avec justement une bonne part du contenu dédié à la relève », a dit le rédacteur en chef Louis Turbide. Ce dernier œuvre dans le domaine depuis plus de 20 ans. Il s’est adjoint une vingtaine de chroniqueurs expérimentés et reconnus, dont Richard Monfette, Denis Lapointe, Louis Gagnon, Sylvain Morin et Michel La-Haye. L’équipe s’est forgée rapidement et est déjà rodée sur le plan rédactionnel.

100 % CHASSE PÊCHE sera donc un magazine web publié six fois par année. L’expérience de lecture sera comparable à La Presse + et pourra même être faite hors connexion, durant une partie de pêche ou de chasse, où le réseau ne serait pas accessible. Il y aura autant d’articles et de vidéos pour les débutants que pour les amateurs plus expérimentés. Chaque article ou vidéo sera clairement identifié en ce sens.

Le modèle d’affaires est comparable aux hebdomadaires, avec sa distribution gratuite. Il aura une portée nationale, voire même internationale. En effet, plusieurs chasseurs et pêcheurs francophones d’ailleurs dans le monde sont avides d’informations dans le domaine au Québec et seront ainsi servis par le biais d’Internet, qui n’a pas de limites.

Le projet a rapidement intéressé un joueur majeur de la chasse et la pêche au Québec qui a décidé de s’impliquer comme partenaire majeur, soit la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Celle-ci saluait l’arrivée de www.100pour100chassepeche.com qui aidera les adeptes dans la pratique de leurs activités, puisque guider les chasseurs et pêcheurs vers une pratique éthique et sécuritaire fait partie de la mission de l’organisation.

Le Placoteux

Pour l’hebdomadaire Le Placoteux dans Kamouraska-L’Islet, il s’agit d’un bon moyen de diversifier ses revenus et d’assurer sa pérennité. L’arrivée du magazine web permet de consolider des emplois en graphisme également. « Le conseil d’administration était favorable à être plus ambitieux dans ses façons de faire et le but était d’investir dans des entreprises qui rapportent, avec des retombées locales », indiquait le président du conseil d’administration du Placoteux, Jean-Pierre Tirman.

Le but premier demeure de ne pas mettre en péril les emplois de la coopérative de travailleurs et par cet investissement, on estime que c’est plutôt le contraire, en consolidant des emplois en graphisme. Le risque financier est d’ailleurs minime, ajoute M. Tirman.

Le copropriétaire de La Salopette et L’Aventurier de Saint-Pascal Philippe Paradis indiquait pour sa part être particulièrement impressionné de la qualité des collaborateurs annoncés avec l’arrivée de ce nouveau joueur dans l’industrie. « La majorité des personnes qui vont collaborer, ce sont des gens d’expérience. Ce sera aussi axé sur la relève, l’éducation, c’est très important à mon avis. Le fait que le magazine web ait son siège social à Saint-Pascal, que ça fait travailler des gens d’ici également, c’est une belle fierté », a-t-il souligné.

Le premier numéro sera diffusé au printemps prochain.