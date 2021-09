Un nouveau point de service à L’Islet pour le Centre d’action bénévole

Le Centre d’action bénévole de Montmagny-L’Islet (CABML) a inauguré son tout nouveau point de service dans la Municipalité de L’Islet. Ouvert depuis août dernier, il a pour but de mieux joindre la clientèle de cette MRC.

Ce désir de proximité avec la clientèle résidant sur le territoire de la MRC de L’Islet était une des priorités soulevées par les membres du conseil d’administration lors de la réflexion réalisée en 2018 autour de la restructuration de l’organisme. La réalité est que le CABML joint majoritairement la population de la MRC de Montmagny, dans une proportion d’environ 60 %, selon les statistiques de fréquentation communiquée par la directrice générale Claire Ouellet.

« Avec la pandémie, on se rend bien compte qu’il est encore plus difficile qu’avant de joindre les aînés de notre territoire, surtout ceux qui résident dans les municipalités plus éloignées de L’Islet-Sud », poursuit la directrice.

L’organisme a néanmoins choisi de s’établir au nord, au cœur de la Municipalité de L’Islet, au 274, boulevard Nilus-Leclerc. Ce choix est à la fois économique et stratégique.

Le CABML ne voulant pas s’ajouter une pression supplémentaire sur le plan financier, il cherchait des locaux accessibles en terme de prix et qui répondent aux besoins de sa clientèle. Les organismes ayant pignon sur rue à L’Islet étant aussi moins nombreux qu’à Saint-Jean-Port-Joli, le CABML estime qu’il sera également en mesure de mieux rayonner là où il a choisi de poser pied.

« 50 % de nos activités sont réalisées par des bénévoles. Pour ceux qui résident dans la MRC de L’Islet, un point de service à proximité de chez eux qui leur permettra de limiter leurs déplacements était un autre élément qui a motivé notre décision à s’y établir », indique Claire Ouellet.

Services maintenus

Pour se permettre ce deuxième point de service, le CABML a réduit quelque peu ses espaces à Montmagny. Claire Ouellet a tenu à rassurer la clientèle, les services n’ont pas été diminués pour autant et seront encore mieux déployés grâce à cette deuxième adresse. L’organisme continue d’employer 12 personnes et les intervenants partageront leur temps entre Montmagny et L’Islet, lorsqu’ils ne seront pas « sur la route ».