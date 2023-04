Un nouveau président pour le PCQ de Côte-du-Sud

Jérôme Bélanger de Saint-Aubert est le nouveau président de l’Association du Parti conservateur du Québec de Côte-du-Sud. Il succède à Frédéric Poulin, candidat du parti lors de la précédente élection provinciale, qui assurait depuis cette fonction. Précisons que M. Poulin a choisi de ne pas demeurer dans l’exécutif de l’association, lui qui s’est présenté à la mairie de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues. Les autres membres de l’exécutif sont Denis Lévesque de Mont-Carmel à titre de vice-président, Michel Brisson de Cap-Saint-Ignace comme trésorier et Lucie Lachance de Montmagny au poste de secrétaire. Claude Moison de Montmagny, Sébastien Hudon de Saint-Roch-des-Aulnaies et Nathalie Bernier de Saint-Adalbert assurent des fonctions de direction. Un nouveau comité a été formé dans la foulée de la réunion ordinaire du 17 mars dernier. Celui-ci doit se pencher sur diverses problématiques et nécessités régionales qui y seront amenées et débattues.

Source : Parti conservateur de Côte-du-Sud