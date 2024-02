Un nouveau programme de valorisation et de reconnaissance pour l’UPA

Les fédérations régionales de l’UPA de l’Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie-Les Îles et de la Capitale Nationale-Côte Nord lancent le programme de valorisation et de reconnaissance L’agriculture complice de la biodiversité. Ce programme vise à favoriser la conservation et l’amélioration de la biodiversité en milieu agricole ainsi qu’à mettre en valeur les entreprises agricoles ayant réalisé des aménagements et des pratiques favorables à la biodiversité.

Les producteurs agricoles des quatre régions ayant adopté des pratiques allant au-delà de la réglementation environnementale et ayant généré des gains pour la biodiversité ont jusqu’au 5 avril 2024 pour déposer leur candidature auprès de leur Fédération régionale.

Le formulaire de participation ainsi que les modalités du programme seront transmis par courriel à toutes les entreprises agricoles de la région du Bas-Saint-Laurent et seront également disponibles sur le site web.

Les objectifs du programme visent à reconnaître les efforts déployés et le travail réalisé par les producteurs agricoles pour la conservation et l’amélioration de la biodiversité; mettre en valeur les aménagements réalisés et les pratiques mises en œuvre en milieu agricole qui contribuent à la conservation et à l’amélioration de la biodiversité; accroître le rayonnement des entreprises agricoles offrant des services écologiques à la communauté; sensibiliser les producteurs agricoles à l’importance de la biodiversité à la ferme; inciter de nouvelles entreprises à entreprendre des actions pour la biodiversité; encourager les entreprises leaders en agroenvironnement à poursuivre leur démarche et à innover.

Les entreprises qui se qualifieront bénéficieront d’une visibilité à titre de complice de la biodiversité auprès de ses clients et fournisseurs. Des outils de communication seront remis à l’entreprise et pourront être utilisés dans ses communications externes et internes. Enfin, la fédération régionale de l’UPA et le syndicat local dont est membre l’entreprise qualifiée reconnaîtront les efforts déployés lors d’une activité organisée sur le territoire des syndicats locaux concernés.

« Ce programme de valorisation et de reconnaissance permettra de faire rayonner, auprès de la population et du milieu agricole, les entreprises agricoles qui contribuent à conserver et améliorer la biodiversité et, nous le souhaitons, incitera d’autres entreprises agricoles à adopter des pratiques favorables à la biodiversité », souligne Nathalie Lemieux, présidente de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent.

Le projet L’agriculture complice de la biodiversité est une initiative de quatre fédérations régionales de l’UPA élaborée dans le cadre du Plan d’agriculture durable du gouvernement du Québec. Il prévoit la réalisation d’outils de sensibilisation et d’activités de démonstration à la ferme et de transfert de connaissances.

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation régional, les organismes de bassins versants du territoire, les clubs-conseils en agroenvironnement ainsi que le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent participent à la réalisation des différentes activités de ce projet.

Source : Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent