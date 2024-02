Les membres de l’APTS du Bas-Saint-Laurent ont adopté l’entente de principe

Réunis en assemblée générale spéciale, les membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) du CISSS Bas-Saint-Laurent se sont prononcés à 80,8 % en faveur de l’entente de principe.

« Après un an et demi de négociations et une mobilisation sans précédent, c’était cette semaine au tour des membres de l’APTS du Bas-Saint-Laurent de voter pour ou contre cette entente. C’est leur négociation, et le dernier mot leur revenait. Pour notre région, la réponse est claire, les membres se sont montrés favorables dans une forte proportion », annonce Simon Dubé, représentant national.