Un nouveau répertoire des produits locaux pour « sauver du temps »

Après plusieurs demandes, l’association Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent vient de lancer un répertoire des produits bioalimentaires qui existent dans la région, à l’attention des détaillants, restaurateurs, gîtes, hôteliers et institutions.

L’objectif est clairement de « sauver du temps » et d’aider ces professionnels à mettre plus de produits locaux dans les assiettes.

En effet, jusqu’à ce jour, c’était au cas par cas, par propositions personnalisées, que se créaient des ententes entre un producteur d’agneau, par exemple, et un restaurateur. Avec le répertoire, le propriétaire d’un gîte ou le gestionnaire d’un hôpital dans la région peut trouver en quelques clics les produits recherchés.

« C’est un outil supplémentaire, car nous continuons avec l’accompagnement personnalisé. Mais assurément, cela permet de sauver du temps pour la recherche de produits. C’est très facilitant pour répondre au désir des professionnels d’intégrer plus de produits locaux dans leurs menus », résumait la directrice des Saveurs du Bas-Saint-Laurent, Nicole Lavoie.

Le répertoire compte présentement 200 produits, mais prévoit en afficher bien plus. On vise près de 2000 produits d’ici la fin de 2023. Le site web est fait simplement, mais est bien fourni en détails sur les produits et les marchés ciblés. Ultimement seront ajoutées les valeurs nutritionnelles des aliments.

« La demande nous venait de tous les marchés. Avec 200 produits, on est aux tout débuts, mais on parle de milliers de produits potentiels », ajoute Mme Lavoie. Les acheteurs professionnels pourront donc découvrir les entreprises bioalimentaires de la région et leurs différents produits s’adressant au marché de détail, à la restauration et au marché institutionnel.

Accessible à toutes les entreprises bioalimentaires du Bas-Saint-Laurent, le répertoire est disponible en version numérique sur le site web des Saveurs du Bas-Saint-Laurent au saveursbsl.com/repertoire.