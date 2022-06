Un nouvel exécutif pour le Bloc Québécois dans Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup

C’est à Rivière-du-Loup qu’a eu lieu récemment l’Assemblée générale de l’organisation du Bloc Québécois dans la circonscription de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup. Les membres de l’organisation en ont profité pour élire les quatre premiers membres d’un nouveau Conseil exécutif. Ont été élus Mmes Diane Sénécal à titre de présidente et Ursule Thériault comme conseillère, ainsi que MM. Noël Thériault et Alain Bois, également comme conseillers. L’équipe aura d’abord pour mission de se répartir les différentes tâches et de combler les postes vacants.

Lors d’une courte allocution, la nouvelle présidente a fait part à l’assemblée de son ardent désir de faire à nouveau rayonner le Bloc Québécois dans le paysage de la circonscription : « Je me donne comme mission personnelle de repositionner le Bloc dans l’échiquier politique de notre région, petit à petit, lentement, mais sûrement. Le Bloc doit revenir dans nos conversations, jusque dans nos chaumières ».

Le député de Rimouski–Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, qui était présent lors de l’assemblée en signe d’appui, a profité du moment pour annoncer officiellement qu’il agira désormais à titre de député-parrain pour la circonscription de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup.

Source : Conseil exécutif du Bloc Québécois Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup