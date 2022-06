Saint-Jean-Port-Joli : Un parcours historique extérieur pour le bien-être des aînés

« Notre objectif était de créer des zones d’intérêt pour faire des promenades et que les gens aient quelque chose pour échanger », racontait Christine Pelletier, éducatrice spécialisée au CHSLD.

Cette idée germe dans l’esprit du comité depuis deux ans et demi. La pandémie a légèrement retardé son dévoilement.

« Les recherches ont commencé à l’automne 2019 et nous avons fait de belles rencontres humaines et enrichissantes », ajoute Mme Pelletier. Les panneaux ont été conçus bénévolement par Judith Douville du Musée de la mémoire vivante.

Les panneaux permettent donc aux résidents et leurs proches de se rappeler un pan important de l’histoire locale, soit la fondation de l’Hôpital de Saint-Jean-Port-Joli, les personnages marquants qui en sont les principaux artisans, l’Unité sanitaire et la création du CLSC et CHSLD des Trois-Saumons.