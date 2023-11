Les chicanes de clocher à Saint-Damase-des-Aulnaies

L’érection canonique de la paroisse de Saint-Damase-des-Aulnaies survient 68 ans après l’établissement de ses premiers colons en 1856. Comment expliquer ce long délai?

Les premiers habitants de la future paroisse se retrouvent dans le cinquième rang de Sainte-Louise et dans les concessions perpendiculaires au chemin Elgin. En peu de temps, ceux-ci forment une petite communauté qui gravite autour du moulin à scie de Pierre-Henri Morin. En 1880, on y trouve assez d’habitants pour créer une mission. Prenant le nom de mission du cinquième rang, celle-ci sera desservie par le curé de Sainte-Louise Rémi Desjardins. On ne tarde pas à aménager une chapelle temporaire dans la maison de Pierre Ouellet.

Le besoin d’ériger une nouvelle chapelle s’impose dans les années suivantes. En 1885, ce projet représente un véritable casse-tête, car les habitants ne s’entendent pas sur un site. Ceux qui habitent l’extrémité sud du cinquième rang veulent absolument une église dans leur secteur. D’autres sont favorables à la construction d’une église dans le bourg du moulin de Pierre-Henri Morin. En 1898, en dépit des nombreuses requêtes des habitants du sud du cinquième rang, le cardinal Taschereau fixe l’emplacement de l’église au bourg du moulin de Pierre-Henri Morin. Celle-ci sera finalement construite en 1903 par l’entrepreneur Thomas Caron, selon les plans de l’architecte David Ouellet.

L’intérêt historique de l’église de Saint-Damase repose sur son patrimoine mobilier. Le tabernacle du maître-autel aurait été sculpté en 1750 par l’ornementiste et menuisier Jean Valin et par le sculpteur Pierre-Noël Levasseur. Cette pièce, dont l’église d’origine est inconnue, s’est retrouvée dans les églises de Saint-Antoine-de-Tilly et Saint-Apollinaire avant d’être donnée à la fabrique de Saint-Damase. Le tabernacle de la sacristie a été construit vers 1795 pour une église inconnue. Il aurait été cédé à la fabrique après la construction de l’église de Saint-Damase en 1902. La paroisse de Saint-Damase-des Aulnaies sera érigée canoniquement le 22 mai 1924.