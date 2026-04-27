Un peu de chez nous au nouveau McDonald’s de Saint-Antonin

Il y a un peu du Kamouraska dans le nouveau restaurant McDonald’s fraîchement bâti à Saint-Antonin. En effet, celui-ci appartient à Nathalie Auger, la franchisée du restaurant McDonald’s de La Pocatière. C’est elle-même qui en a fait l’annonce par voie de communiqué, précisant que cette initiative s’inscrit dans la continuité d’une entreprise familiale présente depuis bientôt 50 ans.

« Pour moi, McDonald’s, c’est avant tout une histoire de famille et de communauté. Je suis très fière d’ouvrir ce restaurant à Saint-Antonin, de créer des emplois locaux, et de m’impliquer activement dans le milieu. Mon objectif est d’offrir un lieu accueillant, où les gens d’ici tout comme les visiteurs se sentent chez eux », souligne Mme Auger.

Ce nouveau restaurant se distingue par son design moderne et ses installations à la fine pointe, incluant une offre McCafé complète, et les plus récentes technologies de commande. Les clients pourront également savourer leur repas en salle à manger. Le menu déjeuner sera disponible toute la journée.

Employés recherchés

L’entreprise est à la recherche de nouveaux coéquipiers. Des postes à temps plein et à temps partiel sont disponibles. Les intéressés peuvent déposer leur candidature sur embauchemcdoauger@gmail.com ou simplement en se rendant au restaurant. « Qu’il s’agisse d’un premier emploi ou d’une seconde carrière, l’équipe du McDonald’s de Saint-Antonin souhaite vous rencontrer », peut-on lire.

Le nouveau restaurant est situé entre Rivière-du-Loup et le Nouveau-Brunswick, à la jonction de l’autoroute 85 et de la rue du Carrefour, un emplacement considéré comme stratégique, et qui vise à répondre aux besoins des automobilistes de passage, des travailleurs et des résidents du secteur.

Le restaurant offrira le service au volant tous les jours de 6 h à 8 h, ainsi qu’un service au comptoir de 6 h à 20 h.