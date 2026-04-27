Une belle collaboration pour répondre à la pénurie de main-d’œuvre

Les cégeps de La Pocatière et de Rivière-du-Loup unissent leurs forces pour lancer une nouvelle Attestation d’études collégiales en comptabilité, une formation pensée pour répondre directement aux besoins criants du marché du travail, et déjà offerte à l’ensemble du réseau collégial québécois.

Développée dans la foulée de la refonte du programme Techniques de comptabilité et de gestion vers Techniques d’administration et de gestion, cette AEC vise à former rapidement une main-d’œuvre qualifiée dans un domaine où les perspectives d’emploi sont jugées excellentes pour la période 2024-2028. Dès le départ, les deux établissements ont misé sur une mise en commun de leur expertise pédagogique et organisationnelle afin d’offrir une formation actuelle, accessible, et arrimée aux réalités des entreprises.

Une formation liée aux besoins du terrain

Dans un contexte où les entreprises peinent à recruter du personnel qualifié en comptabilité, cette nouvelle formation se veut une réponse concrète à de nombreux postes à pourvoir. Elle prépare les étudiants à occuper des fonctions de technicien comptable, en finance ou dans des postes connexes, en leur permettant de contribuer efficacement à la gestion financière d’organisations de toutes tailles.

Le programme ouvre également la porte au travail autonome, notamment en tenue de livres et en services comptables, un créneau en forte demande dans plusieurs régions du Québec. En ce sens, il s’inscrit dans une volonté plus large de soutenir le tissu économique en facilitant l’accès à une main-d’œuvre compétente et polyvalente.

Une formule adaptée à la réalité

Pensée pour une clientèle adulte, la formation s’adresse autant aux personnes en perfectionnement qu’à celles en réorientation de carrière, même sans expérience préalable en comptabilité. L’approche retenue mise sur la flexibilité, un élément central pour attirer des étudiants déjà engagés sur le marché du travail.

D’une durée de 21 mois et totalisant 1095 heures, le programme est offert entièrement à distance. Les participants suivent deux cours en soirée chaque semaine, en direct avec un enseignant, et complètent environ six heures d’autoformation, pour un total d’une douzaine d’heures hebdomadaires. Cette formule permet notamment de concilier études, travail et vie familiale, tout en facilitant l’accès à la formation pour les personnes en emploi à temps partiel, ou bénéficiant du soutien de leur employeur.

Compétences concrètes et accès rapide à l’emploi

Au-delà des notions théoriques, le programme met l’accent sur le développement de compétences pratiques. Les étudiants sont formés à l’utilisation de logiciels comptables largement répandus en entreprise, dont sage 50 et QuickBooks, ce qui favorise leur intégration rapide au marché du travail.

Un stage en entreprise de cinq semaines, totalisant 180 heures, vient compléter le parcours. Cette immersion permet de mettre en pratique les apprentissages dans un contexte réel, et constitue souvent un tremplin vers un premier emploi, ou une réorientation professionnelle réussie.

Un engouement immédiat

L’intérêt pour cette nouvelle AEC ne s’est pas fait attendre. Après seulement un mois de promotion, la première cohorte affichait déjà complet, un signal clair de la pertinence de cette offre de formation, et de son adéquation avec les besoins des adultes en quête de qualification ou de reconversion.

Par cette initiative, les cégeps de La Pocatière et de Rivière-du-Loup confirment leur volonté de jouer un rôle actif dans le développement économique régional et provincial, en contribuant à former une main-d’œuvre capable de répondre aux défis actuels du marché du travail.