Un peu plus de 8 M$ d’investissements à venir dans les écoles kamouraskoises

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup envisage des investissements qui dépasseraient les 8 M$ dans ses écoles kamouraskoises.

Il s’agit toutefois d’une estimation en date de septembre 2023 qui pourrait évoluer, tout comme les travaux, dont il n’y a aucune garantie quant à leur réalisation au courant de la prochaine année.

« Ces informations sont confirmées en mai ou juin, car les projets discutés en début d’année ne se concrétisent pas toujours, pour différentes raisons », a expliqué Stéphanie Gendron, conseillère en communication au secrétariat général et direction des communications du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup.

Les écoles qui pourraient faire l’objet d’un chantier dans la prochaine année sont l’école secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal, l’école Notre-Dame de Mont-Carmel, l’école de l’Orée-des-Bois de Sainte-Louise, l’école de Saint-Philippe-de-Néri, l’école polyvalente La Pocatière, l’école Mgr-Boucher de Saint-Pascal et l’école de la Pruchière de Saint-Pacôme.

Parmi les travaux les plus importants du lot, notons ceux à Chanoine-Beaudet qui concernent la rénovation de l’entrée des élèves, de la cafétéria, des casiers et d’un local étudiant, ainsi que ceux à l’école de la Pruchière qui comprendraient la réfection des finis de planchers et de murs, le réaménagement du secteur administratif et une classe extérieure.