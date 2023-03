Un premier bond dans la littérature policière pour une autrice de Saint-Pascal

Kim St-Pierre, copropriétaire du Bar Le Kaboulo à Saint-Pascal, a fait son entrée dans le monde des romans policiers. La lectrice insatiable de littérature de genre vient de publier son tout premier polar, Comme une ombre, avec les Éditions Goélette.

Au fil des pages du roman, on suit Léa Beaumont, une enquêtrice qui tente de résoudre un macabre mystère. Celui-ci débute avec la découverte d’un corps froidement assassiné sur le Mont-Royal. En raison des caractéristiques ritualistes du meurtre, elle comprend rapidement qu’elle a affaire à un tueur en série. Effectivement, les corps s’accumulent, et le temps presse. Cependant, elle doit faire face à un autre défi : collaborer avec Jules Trépanier, un profileur de renom. Au départ, l’enquêtrice n’est pas friande au fait qu’on lui impose de travailler avec lui, mais une chimie se développera entre les deux alors qu’ils sont à la recherche du meurtrier.

Kim St-Pierre a toujours écrit pour elle-même, dont ses pensées et des ébauches d’histoires. Elle se dit excitée par la publication de son premier roman abouti. Mais avant tout, elle est une grande lectrice. Que ce soit de la littérature noire ou policière, elle « en mange ». « J’aime ça une histoire qui est intrigante, qui me tient sur le bout de ma chaise, et qui a une fin qu’on ne voit pas venir », soutient la Kamouraskoise qui veut transposer ses goûts à sa propre écriture.

Un deuxième roman racontant l’histoire de Léa Beaumont serait déjà bien entamé, et l’autrice considère la possibilité d’en faire une trilogie. Par ailleurs, elle souhaite se lancer sur d’autres projets littéraires dans les genres de romans historiques ou d’horreur.

Projet pandémique

Comme plusieurs, la pandémie a été une occasion pour Kim St-Pierre de se lancer dans un nouveau projet. À l’époque, l’autrice est en congé de maternité et suit une formation d’écriture. « Ça m’a vraiment redonné le goût d’écrire, » se rappelle-t-elle, profitant du temps de surplus qu’elle avait entre les mains pour se mettre à la tâche. Six mois plus tard, la mère de trois enfants avait un roman à son nom.

Une séance de dédicaces aura lieu le 10 mars à la Librairie du Portage à Rivière-du-Loup, dès 13 h 30. Kim St-Pierre sera également présente au Salon du livre de Québec en avril.