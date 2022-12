Un premier étudiant du Cégep de La Pocatière participera au Prix Liberté en Normandie

Un étudiant du programme de Sciences humaines au Cégep de La Pocatière aura l’honneur de faire partie du jury d’un imposant prix international visant à promouvoir la liberté, et ce, à Caen, en Normandie.

Justin Plante est le premier étudiant de l’établissement à faire partie du jury du Prix Liberté composé de 24 jeunes âgés de 15 à 25 ans, en provenance des quatre coins du monde. Il participera en personne aux délibérations qui auront lieu du 8 au 10 février à Caen, en Normandie. Le Prix Liberté propose à la jeunesse du monde entier de désigner annuellement une personnalité ou un organisme engagé dans une lutte incomparable en faveur de la liberté. L’an dernier, 274 individus ou organismes uniques avaient été proposés au jury.

À la suite de cette délibération, trois candidatures sont sélectionnées et présentées aux jeunes de 15 à 25 ans qui devront déterminer le grand gagnant grâce à un vote en ligne. Cette année, le vote se déroulera du 15 mars au 25 avril et la cérémonie dévoilant le gagnant du Prix Liberté 2023 aura lieu le 30 mai, à Caen. « C’est une expérience unique qui me permettra de réfléchir davantage sur les Droits de la personne, d’échanger avec des jeunes de mon âge d’un peu partout dans le monde et de voyager. Ma participation au Prix Liberté me permet de sensibiliser davantage mes amis et mes proches et de mettre en valeur cet idéal, la liberté », a dit Justin Plante, étudiant en Sciences humaines au Cégep de La Pocatière.

Un partenariat de grande valeur Le Cégep de La Pocatière développe depuis maintenant quatre ans ce précieux partenariat avec l’Académie de Normandie, responsable du Prix Liberté. Une occasion inégalable de conscientiser les étudiants et de les encourager à interagir entre eux au sujet de l’inclusion, la démocratie, les droits civiques et l’égalité des genres. Ils ont également accès à des formations en ligne offertes par l’Académie. Depuis son instauration, le Prix Liberté a permis de souligner de grandes organisations et personnalités, dont Greta Thunberg, jeune militante écologiste suédoise mondialement connue et lauréate en 2019.

Source : Cégep de La Pocatière