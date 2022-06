Un prix gratifiant pour une bénévole d’exception

Du comité bibliothèque, en passant par le comité de développement et de l’école, jusqu’aux fermières et comme conseillère municipale, la dame s’est impliquée tout au long de sa vie, dès son plus jeune âge.

Le président Gervais Darisse – également maire de Saint-André-de-Kamouraska – a souligné l’importance de ces prix remis chaque année. « Ils tombent dans l’anonymat sinon ces gens-là (NDLR : Si on ne remet pas de mention). Pourtant, sans eux, des RPA (Résidences pour personnes âgées), parfois il ne s’en ferait pas. On souhaite qu’ils ne tombent pas dans l’oubli, car plus le temps passe, plus ça tombe dans l’imaginaire et on vient à penser que ça se fait tout seul », a-t-il souligné, au sujet de ces gens qui ont eu un impact pour la construction et la gestion de résidences.