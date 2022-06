Un don substantiel de Desjardins KRTB—Côte-du-Sud à Moisson Kamouraska

Moisson Kamouraska a reçu un autre appui financier de taille. Les neuf caisses Desjardins du KRTB et de la Côte-du-Sud se sont cotisées pour investir un montant substantiel dans la construction du nouveau centre de distribution alimentaire de l’organisme.

La somme remise par les Caisses Desjardins du KRTB et de la Côte-du-Sud est équivalente à 75 000 $. Quelques semaines auparavant, le Programme des infrastructures du réseau des Banques alimentaires du Québec avait confirmé l’octroi de 400 000 $, la plus grosse subvention issue de cette enveloppe.

Pour Moisson Kamouraska, toutes ces aides financières sont accueillies à bras ouverts. Son projet évalué au départ à 700 000 $ frôle désormais les 835 000 $, conséquence de l’augmentation du coût des matériaux, malgré une directive à l’effet « d’utiliser les matériaux les moins chers sur le marché », a précisé Mireille Lizotte, directrice générale de l’organisme.

Cette inflation des coûts du projet survient en parallèle de celle concernant le prix des aliments et de l’essence, deux éléments qui font mal à l’organisme, mais également à la population des six MRC desservies par Moisson Kamouraska — Montmagny, L’Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques —, où les demandes d’aide alimentaire ont augmenté de plus de 38 % récemment. De cette augmentation, la récurrence des demandes est de l’ordre de 25 %, de confirmer Mireille Lizotte.

Avec cette hausse des demandes, une augmentation des denrées reçues par le réseau des Banques alimentaires du Québec est à prévoir, accentuant la pression sur la capacité d’entreposage et de redistribution de Moisson Kamouraska auprès de ses 26 organismes accrédités dans les six MRC. L’an dernier, c’est 294 000 kg de denrées qui ont été redistribuées de cette façon pour une valeur marchande de 2 587 000 $. Le nouveau centre de distribution permettra à Moisson Kamouraska de doubler sa capacité d’entreposage et un nouveau camion arborant les couleurs de l’organisme et de Desjardins améliorera la distribution.

« Moisson Kamouraska répond à 5000 demandes d’aides d’urgence par mois, soit 60 000 demandes par année. Dans un contexte où la demande est en forte progression, il était inconcevable pour Desjardins de devoir refuser des denrées alimentaires faute d’espace d’entreposage », a déclaré Julie Naud, directrice générale de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière et porte-parole des Caisses Desjardins du KRTB et de la Côte-du-Sud.

Là ne s’arrête toutefois pas la participation de Desjardins. Par son initiative Le panier engagé, elle remettra des outils et des ressources en soutien aux personnes et aux familles ayant des difficultés financières. Ces outils préparés en collaboration avec l’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) de la région seront insérés dans les boîtes de dépannage alimentaire distribuées par Moisson Kamouraska.

« En lien avec notre mission d’éducation financière et dans la même volonté qu’Alphonse Desjardins d’amener les gens à de saines habitudes de gestion financière, nous souhaitons accompagner ces personnes à mettre en place des pistes de solutions durables qui favoriseront l’autonomie et la prise en charge », a ajouté Julie Naud.

