Un projet de multilogements de 7 M$ à Saint-Alexandre

« Nos observations et notre étude de marché démontrent qu’il y a beaucoup de demandes à Saint-Alexandre. On a vécu cela à Saint-Antonin et on observe que Saint-Alexandre semble sur la même voie », indiquait Étienne St-Jean, directeur financier d’AGM Construction.

Après observation du marché, il s’avère que les 5 pièces et demie étaient plus en demande. Les immeubles seront construits sous les normes des condos, donc dans un souci de qualité. On s’attend à une clientèle de retraités quittant leurs maisons et de familles également. « On remarque que Saint-Alexandre accueille de plus en plus de jeunes familles et les grands-parents veulent se rapprocher. Juste dans nos unités réservées, on en a au moins quatre qui seront de nouveaux résidents de la municipalité », a pu remarquer M. St-Jean.