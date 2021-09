Inquiétudes à la résidence l’Envol de Saint-Pascal

L’écart de salaire qui est en train de se dessiner entre les préposées aux bénéficiaires dans le domaine de la santé du réseau public et celles qui travaillent dans une ressource d’hébergement communautaire, comme l’Envol à Saint-Pascal, cause de sérieux maux de tête.

Finalement, à la suite de pressions en janvier 2021, la prime de 4 $ leur a enfin été accordée, ce qui a pu limiter les dégâts, dit-on. Entre-temps, la direction de l’Envol avait aussi accordé une augmentation aux salariés, malgré le manque de moyens financiers, dans le but de garder ses employés. Toutefois, la prime cessera lorsque l’urgence sanitaire sera levée et dans le réseau public, le gouvernement a déjà majoré le salaire de façon importante pour les préposées en CHSLD et en milieu hospitalier, ce qui fait qu’on craint de sérieux problèmes de main-d’œuvre.