Un public conquis pour Paul Piché à Kamouraska

L’auteur-compositeur-interprète Paul Piché a conquis et comblé les 500 personnes venues l’entendre chanter à l’église de Kamouraska le 16 août dernier, lors d’un concert solo, intime et chaleureux. Le public, enthousiaste et ému, a chanté, ri et tapé des mains au son de ses grands succès devenus des hymnes au fil des décennies.

Paul Piché a ravi son public en racontant les inspirations et les histoires derrière la composition de ses chansons. En finale, il a chanté L’Escalier a capella, laissant l’assistance avec les larmes aux yeux. Le concert s’est terminé par un cocktail dînatoire en présence de l’artiste qui a pris plaisir à rencontrer ses admirateurs, prenant des photos et signant des autographes.

La soirée était organisée par la Fabrique de l’église Saint-Louis-de-Kamouraska. L’équipe remercie ses partenaires gourmands, de service et financiers, ainsi que ses bénévoles dévoués qui ont contribué au grand succès de cette soirée-bénéfice. L’équipe prépare déjà l’édition 2026 de cet événement-bénéfice annuel qui permet la conservation et la restauration de ce joyau patrimonial.