Devenez exposant au marché de Noël de La Pocatière

Le temps des Fêtes se prépare déjà à La Pocatière. Les 29 et 30 novembre, de 9 h 30 à 16 h 30, la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière accueillera une nouvelle édition de son marché de Noël, un rendez-vous qui s’impose désormais comme une vitrine incontournable pour les créateurs, artisans et producteurs de la région.

Dans une ambiance festive et chaleureuse, le marché permettra aux visiteurs de découvrir une panoplie de créations originales, de produits du terroir et de gourmandises artisanales. Objets décoratifs, œuvres d’art, douceurs locales et trouvailles uniques s’aligneront dans ce décor enchanteur, au cœur de la communauté pocatoise.

L’appel est lancé à tous les passionnés qui souhaitent faire rayonner leur savoir-faire et rencontrer un public attentif à l’achat local. La période d’inscription est ouverte jusqu’au 12 septembre. Les intéressés sont invités à consulter la fiche d’information, et à remplir le formulaire en ligne accessible sur le site de la Fondation André-Côté www.fondationandrecote.ca/marche-de-noel.

Organisé par les Chevaliers de Colomb, conseils 5425 – Sainte-Anne, au profit de la Fondation André-Côté, l’événement repose sur une collaboration étroite avec Développement économique La Pocatière, la Ville de La Pocatière et la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Ensemble, ils visent à offrir une expérience qui dépasse le simple marché, une véritable rencontre entre artisans et population à l’aube de la période des Fêtes.

Pour toute information, on peut joindre Sébastien Tirman, agent de développement chez Développement économique La Pocatière, au 418 856-3702, poste 1292, ou par courriel à agent@delp.ca. Un rendez-vous qui s’annonce à la fois festif, rassembleur, et profondément ancré dans le tissu local.