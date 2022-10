Victoire du Pavage Jirico

Donovan Vézina et Louis-Charles Hallé ont permis aux visiteurs de s’imposer dès le premier engagement, Vézina faisant bouger les cordages alors que le match n’était vieux que de 1 min 31 s, et Hallé doublant l’avantage du Pavage Jirico à 14:21. Après que Louis-David Bourgault ait coupé l’avance à 2-1 en début de deuxième période, le reste du match a été entièrement à l’avantage de Saint-Jean-Port-Joli qui a inscrit quatre buts sans réplique pour l’emporter. Nicolas Lamarre a répliqué tout de suite après le filet de Bourgault avec son premier but de la rencontre à 2:24, portant ensuite l’avance du Pavage Jirico à 4-1 alors qu’il ne restait que 44 secondes à jouer dans l’engagement. Donovan Vézina, avec son deuxième du match lors d’un avantage numérique à 5:17, a tué toute tentative de retour du Décor Mercier, et Lamarre a complété son tour du chapeau à 17:29.