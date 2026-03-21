Un roman jeunesse se déroulant à Saint-Jean-Port-Joli

Saint-Jean-Port-Joli se retrouve au cœur d’un nouveau roman jeunesse intitulé Les secrets de l’Anse Trois-Saumons, signé par les autrices Carolyn Chouinard et Lora Boisvert. Publié chez Hugo Québec dans la collection Hugo Roman, l’ouvrage paraîtra le 25 mars prochain.

Destiné principalement aux adolescents, le roman plonge les lecteurs dans une intrigue mystérieuse se déroulant dans une ancienne auberge située dans la région. L’histoire suit Alyson et Jake, deux jeunes qui passent l’été à Saint-Jean-Port-Joli dans un bâtiment chargé d’histoire, où selon la rumeur, un meurtre aurait été commis. Rapidement, des événements étranges se multiplient et Alyson croit ressentir une présence inquiétante. Au fil du récit, les deux protagonistes devront lever le voile sur les secrets qui hantent les lieux, et tenter de se libérer de cette entité avant qu’il ne soit trop tard.

Par son décor inspiré d’un site bien connu de la région, le roman propose une immersion dans une atmosphère de suspense mêlant légendes, mystère et patrimoine local.