À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars dernier, trois organisations féministes du territoire se sont unies afin de souligner cette journée de mobilisation et de réflexion : le Centre-femmes La Jardilec, le Havre des femmes et le CALACS Rive-Sud. Pour l’occasion, plusieurs femmes se sont rassemblées à Tourville dans le cadre d’un brunch-conférence présenté sous le thème Générations Deboutte !.

Placée sous le signe de la solidarité et de l’engagement, la rencontre a permis aux participantes d’entendre la militante féministe Emilia Castro, qui a livré une conférence inspirante portant sur la force collective des femmes, et l’importance de poursuivre les luttes pour l’égalité. Les participantes ont également profité de l’occasion pour échanger avec la conférencière, et lui poser plusieurs questions sur son parcours et sur les causes qui l’animent.

La matinée s’est poursuivie par un atelier créatif invitant chacune à réfléchir, et à exprimer les raisons pour lesquelles, encore aujourd’hui, elles demeuraient « debouttes ». À travers les discussions, les témoignages et les créations partagées, un message clair s’est dégagé : la solidarité entre les femmes demeure un puissant moteur de changement.

Ce rassemblement annuel a constitué un moment de mobilisation et de prise de parole, tout en rappelant que malgré les avancées réalisées, la lutte pour l’égalité se poursuit, génération après génération.