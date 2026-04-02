Un « sapin de Damoclès »

Quiconque va faire un tour dans un sentier de marche recherche la paix, la quiétude, et ne veut surtout pas avoir à penser à des enjeux de sécurité. Or, un lecteur nous a fait parvenir cette photo qu’il dit avoir prise au début du sentier du Boisé Beaupré à La Pocatière, qui montre clairement un sapin qui ne tient visiblement qu’à un fil…

Avisée par Le Placoteux, la Ville de La Pocatière — qui n’était pas au courant — a confirmé que les sentiers sont officiellement fermés depuis le 20 mars. « Les récentes conditions météorologiques ont laissé des traces dans nos différentes infrastructures », précise Louise Lacoursière, du service des Communications de la Ville de La Pocatière.

Cette dernière ajoute que les employés affectés aux sentiers travaillent à remettre le tout en état, « mais cela prendra encore quelques jours. Les sentiers seront ouverts lorsque ceux-ci seront sécuritaires pour tous les usagers », conclut-elle.