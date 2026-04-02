Véhicule lourd renversé sur la 20

Vers 10 h 30 le jeudi 2 avril, les services d’urgence ont été appelés à intervenir sur l’autoroute 20 Ouest, au kilomètre 466, à la suite du renversement d’un camion-citerne à la hauteur de Saint-Pascal. Le véhicule lourd circulait en direction est lorsque, pour une raison qui reste à déterminer, il a franchi le terre-plein central avant de se renverser dans l’autre voie. La citerne a obstrué les deux voies durant de longues heures.

Le conducteur n’a pas subi de blessures importantes. L’autoroute 20 est demeurée fermée en direction ouest jusqu’en milieu d’après-midi, notamment afin de procéder au remorquage du véhicule lourd de façon sécuritaire. Un détour a été mis en place à la hauteur de Saint‑André‑de‑Kamouraska.