Un service d’ambulance et à domicile pour animaux s’amène sur la Côte-du-Sud

Animex, un service d’ambulance et à domicile pour animaux déjà bien implanté à Montréal, souhaite offrir ses services à La Pocatière et les environs. L’équipe prévoit s’arrêter une première fois entre Montmagny et Rivière-du-Loup le 29 mai prochain.

Alors que le manque de médecins vétérinaires est de plus en plus criant partout au Québec et que le nombre d’animaux de compagnie est en hausse, elle voit aujourd’hui son offre de service comme une solution permettant d’accélérer le travail en clinique. Outre les actes délégués, son offre de propose également le service d’ambulance avec déplacement sous oxygène, anesthésie et tout ce qui est relatif aux soins des petits animaux comme la tonte de nœuds de poils, la coupe de griffes, la pose de micropuces et la vidange de glandes anales.