Un site Internet renouvelé pour la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Le site Internet de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière datait de 2012 et une refonte était nécessaire pour le bonifier et le rendre accessible sur toutes les plateformes.

Le mandat de réalisation du site Internet a été confié en septembre 2020 à l’entreprise écommunication à la suite d’un appel d’offres sur invitation. Le site Internet est accessible à l’adresse : https://ste-anne-de-la-pocatiere.com.

« Le site Internet municipal de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est évolutif et, en ce sens, nous invitons les utilisateurs à nous faire part de leurs suggestions afin de continuer à l’améliorer », mentionne le maire Rosaire Ouellet.

Le conseil municipal et son personnel ont un souci constant d’améliorer les services offerts aux citoyens. La municipalité poursuit ses efforts afin de rendre l’information accessible, pertinente et transparente pour ses citoyens, ses entrepreneurs, ses commerçants et ses visiteurs.

Le site Internet est doté d’une fonction de recherche par mots-clés pour tout son contenu et de divers onglets répartis sous les thèmes Municipalité, Citoyens, Milieu de vie et Entreprises. Les sections Nouvelles, Abonnez-vous à notre infolettre et Le Kamouraska c’est aussi… sont facilement accessibles.