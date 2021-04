Palier rouge : Legault serre encore la vis

Le premier ministre François Legault a serré la vis une fois de plus en ajoutant d’autres restrictions pour les régions en zone rouge. La vaccination doit quant à elle s’étendre aux 60 ans et plus à tout le Québec d’ici la fin de la semaine.

Dès jeudi, les gyms seront fermés et les lieux de culte passeront à un maximum de 25 personnes. Lundi prochain, les élèves de secondaire 3, 4 et 5 iront à l’école en alternance, soit une journée sur deux, et les activités parascolaires seront suspendues.

« On voit encore une forte augmentation du nombre de cas dans les régions rouges, à l’exception du grand Montréal. Même s’il n’y a pas de hausse significative des hospitalisations, on peut s’attendre que ça vienne dans les prochaines semaines », a déclaré François Legault.

Le premier ministre a indiqué que son équipe et lui ont jonglé avec l’idée de remettre le couvre-feu à 20 h. Il n’hésitera pas à procéder, a-t-il dit, si une augmentation significative du nombre de cas se fait remarquer. Selon lui, le report du couvre-feu à 21 h 30 ces dernières semaines a été responsable de l’augmentation du nombre de visites dans les domiciles privés.

« Pour l’instant, la situation est sous contrôle, même dans les soins intensifs. Par contre, on la regarde (la situation) d’heure en heure et on va agir rapidement si on constate une augmentation du nombre de cas et des hospitalisations », a rappelé François Legault, qui a refusé les comparaisons avec un jeu de yoyo.

Vaccination

Le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé a quant à lui signifié que la vaccination allait continuer à s’accélérer. Cette semaine, elle doit s’étendre aux 60 ans et plus, et aux adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19 ainsi que les adultes de moins de 60 ans sans maladies chroniques ou problèmes de santé augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services essentiels et qui sont en contact avec des usagers.

De nouvelles recommandations de la Santé publique concernant le vaccin AstraZeneca permettent aussi de libérer 350 000 doses qui pourront être administrées aux personnes de 55 ans et plus, dès cette semaine, et sans rendez-vous si désiré. Plus de détails doivent être annoncés dans les prochains jours.

Quant aux 20 000 doses qui étaient réservées aux 60 ans et plus dans la région de Montréal et qui n’ont pas trouvé preneur, l’ensemble sera redirigé vers les régions au prorata de la population. « Aucune dose ne dort dans les congélateurs », a assuré Christian Dubé, qui maintient le cap de Saint-Jean-Baptiste comme date butoir pour vacciner au moins une fois tous les Québécois.