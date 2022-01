Un sondage pour la conservation des milieux humides et hydriques

Afin d’alimenter le futur Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH), la MRC de Kamouraska lance un sondage pour ses citoyens. À l’aide de celui-ci, la MRC souhaite récolter les préoccupations et les suggestions, ainsi que prioriser des actions de conservation pour le territoire.

Réalisé en collaboration avec l’Organisme de bassin versant de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup (OBAKIR), il est possible de répondre au sondage jusqu’au 11 février 2022.

Le questionnaire est disponible sur le site web de la MRC de Kamouraska (www.mrckamouraska.com). Également, il est possible d’y répondre en se rendant sur la page d’information du PRMHH. Cette application web a été développée afin de tenir les citoyens informés de la démarche et de ses avancées.

« Ce sondage est une étape cruciale de la consultation qui mènera à la rédaction du plan régional. C’est l’occasion pour nos citoyennes et citoyens ayant à cœur la protection de l’eau de s’exprimer et de partager leurs connaissances et préoccupations en lien avec les milieux humides et les cours d’eau, notamment », indique le préfet Sylvain Roy.

Le plan régional des milieux humides (marais, marécages, tourbières, etc.) et hydriques (cours d’eau, rives, lacs, etc.) est demandé par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) à toutes les MRC du Québec. Il servira à acquérir d’essentielles connaissances sur le territoire et à mettre sur pied un plan d’action pour s’assurer de conserver les milieux humides et hydriques d’intérêt qui rendent de précieux services.

Une fiche synthèse des résultats du sondage sera disponible au printemps et le Plan régional des milieux humides et hydriques sera quant à lui déposé au cours de l’année 2022.

Source : MRC de Kamouraska