Un souper pour l’amour et la bonne cause

Le comité Philifest 456 organise un souper-bénéfice de la Saint-Valentin, pour soutenir la prochaine édition du festival qui se tiendra du 26 au 29 juin à Saint-Philippe-de-Néri.

« C’est une belle occasion de célébrer l’amour tout en contribuant à la vitalité de notre festival », affirme Chantal Ouellet, agente communautaire et loisirs. Le souper se déroulera le samedi 15 février dès 18 h, au Centre municipal. Les participants pourront déguster une fondue bœuf et poulet, accompagnée de pommes de terre, légumes, fromages, pain, trempette et dessert, le tout pour 30 $ par personne.

Les convives devront apporter leur service à fondue, ainsi que le combustible nécessaire. Un service de bar sera également disponible sur place. Les cartes sont en vente au bureau municipal ou auprès de Ghislain Émond.

Le comité Philifest 456 invite couples, amis et familles à se joindre à l’événement pour partager un moment chaleureux tout en soutenant le financement du festival. Pour plus d’informations, contacter le bureau municipal de Saint-Philippe-de-Néri au 418 498-2744.