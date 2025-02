Les Arts de la scène saluent les artistes émergents

Les Apéros de la relève proposaient trois prestations cet hiver, avec toujours le même objectif d’offrir aux artistes locaux et émergents une scène dédiée et un auditoire sensible, et de faire découvrir de nouveaux talents aux spectateurs, en collaboration avec le Carrefour Région Montmagny et l’École internationale de musique de Montmagny (ÉIMM).

Le 18 janvier dernier, le chansonnier Alex BT — Alexandre Bélanger Thibault, originaire de Sainte-Apolline-de-Patton, a assuré la première partie du spectacle de Heart of Gold – Hommage à Neil Young, avec des reprises de chansons populaires et un échantillon de ses propres compositions, dont J’suis pas un cowboy, qui a obtenu un succès remarquable sur les plateformes d’écoute. Deux autres Apéros sont au programme d’ici la fin de la saison.

Se délier des jambes en mode swing

Les spectateurs sont conviés dès 13 h 30 au Cabaret Cogeco le dimanche 23 février, pour prendre part à un cours d’introduction au lindy hop (swing) d’une durée d’environ une heure. Les professeurs Martin Otabé et Mariève Giroux, de la communauté de danse du Kamouraska les Saint-Swingeux, offriront cette formation ludique gratuitement.

Cette activité précédera le spectacle Sur la route, de l’artiste française établie à Montréal Christine Tassan qui débutera à 15 h. Avec ses musiciennes Imposteures, Christine bourlingue son jazz manouche depuis 20 ans. Elle a parcouru les scènes du monde entier à travers des tournées épiques, et c’est en chansons et par le biais d’anecdotes qu’elle se racontera.

Instruments à cordes à l’honneur

Le sextuor Wooden Shapes sera à Montmagny le dimanche 9 mars à 15 h à la salle Promutuel Assurance. L’ensemble contemporain propose de revisiter en mode instrumental des airs rocks et populaires de groupes tels que Queen, Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath, Pink Floyd, et bien d’autres. Violon, violoncelle et contrebasse donnent un éclat nouveau à ces airs classiques.

Ils seront précédés, sur le coup de 14 h au Cabaret Cogeco, du pianiste Philippe Gendron, apprenti musicien depuis l’âge de six ans, qui offrira à l’auditoire des pièces des répertoires jazz, blues et pop-rock. Philippe poursuit présentement ses études en musique, profil Jazz-Pop, au Cégep de Sainte-Foy. Il continuera son parcours de formation à l’université l’an prochain. Il est lui-même professeur à l’École internationale de musique de Montmagny depuis quelques mois, après avoir été un élève assidu de cette même école pendant de nombreuses années.

Source : Les Arts de la scène