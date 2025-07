Un soutien conditionnel de 1 M$ pour la piscine

L’eau continue de monter lentement mais surement dans le dossier de la piscine cégep de La Pocatière. Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, et la ministre de l’Enseignement supérieur Pascale Déry ont annoncé une aide financière supplémentaire conditionnelle de 1 million $, attribuée par le ministère de l’Enseignement supérieur.

« Ce soutien financier supplémentaire témoigne de la volonté du gouvernement de répondre aux besoins des communautés régionales, et de soutenir des infrastructures qui ont un impact direct sur la qualité de vie des citoyens. La piscine du Cégep de La Pocatière est essentielle, tant pour les activités pédagogiques que pour la population. Je remercie la ministre Pascale Déry pour son appui constant à ce projet porteur pour notre région. Je tiens aussi à souligner le travail rigoureux de la direction du Cégep, de même que la mobilisation exemplaire du milieu qui déploie de nombreuses actions afin de finaliser le montage financier », commente Mathieu Rivest.

Ce montant s’ajoute à l’engagement déjà confirmé par le ministère de l’Éducation, soit une contribution de 4,3 millions $, ainsi qu’une enveloppe de 1,5 million $ octroyée par le ministère de l’Enseignement supérieur. L’ensemble de ces appuis totalise maintenant 6,8 millions $ sur un projet estimé à près de 12 millions $.

Aide conditionnelle

Cette aide financière est toutefois assujettie à deux conditions. D’une part, si des économies sont dégagées de ce projet en cours de réalisation, le Ministère diminuera sa contribution de façon équivalente. De plus, le montage financier doit être finalisé grâce à la contribution des partenaires du milieu.

« Je tiens à saluer le travail de Mathieu Rivest, et de toute la communauté qui s’est mobilisée pour trouver des solutions qui sortent des sentiers battus. Lorsqu’un projet d’infrastructure voit ses coûts doubler, ça pose des défis. L’aide financière additionnelle qu’on annonce est aussi une façon de reconnaître tous les efforts déployés par le milieu pour les relever », affirme pour sa part la ministre Pascale Déry.

Un comité satisfait

Le comité citoyen « Sauvons notre piscine », se dit évidemment très satisfait. « Si le gouvernement a sorti 1 million $ supplémentaire, je pense que c’est parce que notre comité et toute la communauté, avons réussi à clamer haut et fort l’importance du dossier et mettre une pression sociale. Vous savez, des infrastructures au Québec en souffrance, il y en a beaucoup. Nous avons su sortir du lot grâce à la participation de tous qui ont su démonter qu’une piscine dans les environs, pour la sécurité publique, c’est non négociable », note Julye Letarte du Comité, qui n’avait que de bons mots pour le député.

« Nous avons rencontré M. Rivest et lui avons fait part de notre satisfaction. Il continue d’assumer avec brio le leadership dans le dossier. La saison estivale sera très occupée, puisque nous annoncerons dans quelques jours une vaste campagne de financement populaire pour amasser des fonds. Notre souhait est que le dossier débloque rapidement pour que le Cégep aille en appel d’offres », conclut-elle.

Le projet de réfection vise à moderniser la piscine afin d’en assurer la pérennité, d’en améliorer l’accessibilité, et d’en maximiser l’utilisation, autant pour les étudiants que pour les usagers du milieu.