Sauveteurs en partage

Pour éviter de compromettre l’accès à leurs piscines cet été, Saint-Pamphile et Sainte-Perpétue ont décidé de faire équipe en partageant leurs sauveteurs. Le partenariat leur permet non seulement d’assurer leurs activités aquatiques, mais aussi de miser sur la relève, malgré les défis liés à la formation.

« J’ai trois sauveteurs qualifiés dans mon équipe, mais ce n’était pas suffisant pour permettre à mes jeunes aides-sauveteurs de faire leurs heures, et de progresser dans leur formation », explique Alexandre Bourgault, directeur des loisirs de Saint-Pamphile. C’est donc ce besoin de créer des occasions d’apprentissage pour les aspirants sauveteurs qui a motivé l’entente de collaboration intermunicipale annoncée récemment par les deux municipalités.

Le principe est simple. Les sauveteurs qualifiés se répartiront entre les deux piscines, pendant que les jeunes aides-sauveteurs pourront les accompagner, et ainsi accumuler les heures nécessaires pour gravir les échelons de la formation aquatique. L’objectif est de développer localement une équipe solide et durable.

Du côté de la rareté de main-d’œuvre, M. Bourgault demeure lucide : « Je ne peux pas dire que la fermeture de la piscine du Cégep de La Pocatière m’a causé une pénurie, puisque mes sauveteurs sont les mêmes depuis quelques années. Ce qui est plus difficile, c’est la formation. Avant, c’était à côté, à La Pocatière. Maintenant, nos jeunes doivent aller à Montmagny, Lévis, ou même Québec. » Pour pallier ces déplacements, Saint-Pamphile rembourse le kilométrage de ses jeunes recrues, et prend en charge les frais des cours. Une façon concrète d’encourager l’engagement des jeunes dans ce domaine.

L’entente entre Sainte-Perpétue et Saint-Pamphile prévoit également l’uniformisation de la gestion des ressources humaines dans le secteur aquatique. Cela permet une planification plus souple, et une utilisation optimale du personnel qualifié.

Une priorité

« L’accès à des cours de natation et à des activités aquatiques est une priorité pour nos familles. Cette entente assure la pérennité de ce service de première nécessité, tout en optimisant l’utilisation de nos ressources », souligne Claude Daigle, maire de Sainte-Perpétue.

Même son de cloche à Saint-Pamphile, où le maire Mario Leblanc voit dans cette entente une belle démonstration de solidarité et de collaboration municipale réussie. « Ensemble, nous posons les bases d’un modèle durable, axé sur le bien-être de nos communautés et notre attractivité comme milieux de vie. »

Grâce à cette approche concertée, les deux municipalités pourront offrir une programmation complète de cours de natation pour tous les groupes d’âge, des bains libres, et une présence sécuritaire autour des bassins.