Un soutien majeur pour le développement touristique du Bas-Saint-Laurent

Le gouvernement du Québec investit plus de 1,1 million $ pour soutenir 32 projets touristiques au Bas-Saint-Laurent, dont cinq dans Kamouraska et L’Islet. Ce levier important permettra de dynamiser l’économie régionale et de renforcer l’attractivité du territoire.

« Le tourisme, un secteur économique à part entière, contribue à enrichir le Québec. Sa croissance fait partie des priorités de notre gouvernement », affirme la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. Cet appui financier de 1 171 486 $, attribué en collaboration avec Tourisme Bas-Saint-Laurent, s’inscrit dans l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) 2022-2025.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette Vézina, souligne l’importance de ces investissements : « Investir dans le tourisme, c’est investir dans notre patrimoine, dans notre savoir-faire, et dans les acteurs passionnés qui font vivre notre destination. » Avec ces nouveaux financements, la région espère attirer davantage de visiteurs, notamment dans les secteurs du tourisme de nature et du tourisme hivernal, identifiés comme des axes de développement prioritaires.

De son côté, la députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata Amélie Dionne insiste sur l’impact économique concret de cette aide : « Avec ce financement, nous donnons aux entrepreneurs les moyens de concrétiser leurs projets. En les soutenant, nous réaffirmons notre ambition de faire rayonner la magnifique région du Bas-Saint-Laurent. »

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest partage cet enthousiasme : « En attirant des visiteurs d’ici et d’ailleurs, le tourisme est un atout indéniable pour la vitalité économique de nos régions. Ce secteur crée des emplois, soutient nos commerces locaux, et valorise notre patrimoine culturel et naturel. »

Partenaire clé

Tourisme Bas-Saint-Laurent, partenaire clé de l’initiative, a contribué au financement à hauteur de 1,5 million $, portant à 3,7 millions $ le montant total attribué depuis 2022 pour dynamiser l’offre touristique régionale. « Nous pouvons être fiers de la proactivité et du dynamisme de nos organisations, se réjouit son président-directeur général Pierre Levesque. Cette enveloppe est un levier financier crucial qui nous permet d’appuyer des initiatives porteuses et structurantes. »

Les 32 projets permettront d’enrichir l’expérience touristique en favorisant la modernisation des infrastructures, l’implantation d’innovations technologiques, et le développement d’événements phares. L’EPRTNT, qui arrive à échéance en 2025, aura permis de financer 86 projets au Bas-Saint-Laurent, générant des investissements totalisant près de 36,8 millions $. Un impact significatif pour une région où le tourisme représente plus de 5900 emplois, et génère 238 millions $ en retombées économiques.