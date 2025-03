L’Everest de la Côte-du-Sud et L’Indigo de Granby à égalité

La série quart de finale entre L’Everest de la Côte-du-Sud et L’Indigo de Granby a débuté sur les chapeaux de roue. Après un partage des honneurs lors de la première fin de semaine — celle du 14 mars —, les deux équipes se retrouvent à égalité, chacune ayant remporté un match.

Dimanche, L’Indigo a pris le dessus sur L’Everest avec une victoire de 4-1. Les deux équipes ont été solides dès le début de la rencontre, mais aucun but n’a été marqué pendant les 20 premières minutes. Le véritable tournant est survenu au début de la deuxième période, lorsque L’Indigo a ouvert la marque en avantage numérique. Félix Riverin, bien présent, a égalisé pour L’Everest, permettant aux deux formations de repartir à zéro.

Cependant, la rencontre a basculé en faveur de L’Indigo à mi-chemin du dernier tiers. Avec moins de neuf minutes à écouler, Mathis Baril a inscrit un but décisif pour donner l’avantage à Granby. Dans les cinq dernières minutes, les locaux ont ajouté deux buts supplémentaires pour sceller l’issue de la rencontre. Malgré la défaite, Alexandre Lauzier a réalisé une performance exceptionnelle, bloquant 47 des 51 tirs reçus, prouvant une nouvelle fois son rôle crucial dans l’équipe.

L’Everest démarre fort samedi

Samedi, L’Everest avait ouvert la série à Granby avec une victoire convaincante de 6-3. Ce succès est venu grâce à une explosion offensive en troisième période. Dan Chrétien a ouvert la marque en avantage numérique, redirigeant un tir de Thomas Bégin. Xavier Fournier a ensuite doublé l’avance sur une descente en zone offensive avec Félix Doyon et Félix Riverin. Tommy Bouchard a mis fin aux débats avec un but dans un filet désert, après un gros jeu de Louis-Charles Gaudreau en fin de match.

Le match avait pourtant commencé avec L’Everest prenant l’avantage en première période grâce à un tir de Kyle Bordeleau, qui a trompé la vigilance de Joshua Robin. L’Indigo a cependant répliqué en inscrivant deux buts rapides pour prendre l’avantage 2-1. L’Everest est ensuite revenu en force en deuxième période, marquant deux fois en avantage numérique pour repartir avec une avance de 3-2 avant le dernier tiers.

Granby a essayé de revenir dans la rencontre en fin de match, notamment à six contre cinq, mais Lauzier a été impeccable, bloquant tout ce qui est venu vers lui. Au final, Lauzier a réalisé 39 arrêts sur 42 tirs, et L’Everest a tenu bon pour remporter ce premier match. Dan Chrétien a récolté quatre points, tandis que Thomas Bégin et Tommy Bouchard ont ajouté trois points chacun à leur fiche.

La série se déplace à Montmagny

Après ce début intense, la série se poursuit désormais à Montmagny, où les matchs trois et quatre se dérouleront respectivement le mercredi 19 mars à 19 h, et le vendredi 21 mars à 19 h 45. Les deux équipes sont prêtes à en découdre pour prendre l’avantage dans cette série très disputée.

La Coupe Sports Experts / L’Entrepôt du hockey

La Côte-du-Sud a également célébré le couronnement de Félix Riverin, qui a remporté pour la deuxième année consécutive la coupe Sports Experts / L’Entrepôt du hockey de Montmagny attribuée au joueur ayant récolté le plus de points au fil des nominations dans les trois étoiles des matchs. Riverin, avec 47 points, a devancé son coéquipier Thomas Bégin qui a terminé avec 43 points. L’Everest a ainsi une fois de plus prouvé la force de son collectif, avec des performances exceptionnelles tout au long de la saison. L’organisation remercie également le magasin Sports Experts / L’Entrepôt du hockey de Montmagny et son responsable Mario Boulet pour le soutien indéfectible dans l’organisation de cette coupe, qui met en valeur les joueurs tout au long de la saison.

Source : L’Everest de Côte-du-Sud