Un succès pour le concert de Bruno Pelletier à Kamouraska

Le populaire chanteur Bruno Pelletier a ravi les quelque 500 personnes qui sont venues l’entendre le samedi 17 août dernier à l’église de Kamouraska dans un spectacle spécialement conçu et créé pour cet événement-bénéfice annuel.

Bruno Pelletier a en effet donné un concert acoustique qui a enthousiasmé et ému le public avec ses classiques tels que Le Temps des cathédrales, Miserere, La Manic, Aime, et également ceux de grands artistes internationaux comme Peter Gabriel, les Beatles, Elvis et Kansas. Deux musiciens aux talents multiples l’accompagnaient lors de cette soirée magique.

Une belle surprise a également eu lieu lorsque son amoureuse, la chanteuse Brigitte Marchand, est apparue sur la scène de l’église, tout de blanc vêtue. Elle a chanté à merveille des classiques de Barbra Streisand, pour ensuite participer à un duo aux airs country avec son conjoint, chanson qu’ils ont par ailleurs composée ensemble et qui était interprétée pour la première fois lors de cet événement.

Après-spectacle relevé

Bruno Pelletier et son équipe ont été enchantés de l’accueil reçu à Kamouraska — accueil ayant débuté par la découverte de l’église, qui a été suivie d’un souper offert par le restaurant Côté-Est.

Avant le début du concert, le maître de cérémonie Serge Voyer a salué la présence de la mairesse de Kamouraska, Anik Corminbœuf, celle du député Mathieu Rivest et du grand donateur Rémi Gosselin. À la grande joie de tous, la comédienne et animatrice Marina Orsini, admiratrice de Bruno Pelletier, était présente pour saluer le populaire chanteur.

Après le concert, les détenteurs de billets VIP ont pu rencontrer le chanteur qui a signé plusieurs autographes tout en dégustant les bouchées gastronomiques de Côté-Est, du Jardin du Bedeau, des Pêcheries Ouellet et de la chocolaterie La Fée gourmande, le tout arrosé des vins Carpintero.

« Un immense merci à Perle Morency et à Kim Côté, Marie-Fleur St-Pierre, Christian Bégin, Bruno Ouellet et France Landry, ainsi qu’à Samuel Dionne et Andréanne Pelletier. Un grand merci également à tous nos partenaires, dont Les Tourbières Lambert, Electro FC Sonorisation, Pierre-Luc Rivard, aux donateurs, collaborateurs et bénévoles, ainsi qu’au public qui, année après année, soutiennent généreusement la préservation de la beauté de ce joyau patrimonial», a conclu Karine Guignard, coordonnatrice aux événements-bénéfices de la Fabrique de Kamouraska.

Source : Fabrique de Kamouraska