Voyager avec Natalie Richard pour cultiver ses sens

Pour aborder l’œnotourisme dans toute sa splendeur, au détour de villages historiques, pour bénéficier d’un accueil chaleureux et de moments de partage inoubliables, Ulysse présente Routes des vins en Espagne et au Portugal – 50 itinéraires de rêve, le nouvel opus de la sommelière et collaboratrice du Placoteux Natalie Richard.

En plus d’enseigner l’art de la dégustation et de démystifier les accords mets et vins, Natalie Richard donne des conférences ludiques sur le monde du vin et des voyages. Après avoir fait le tour du monde à la découverte des plus beaux vignobles, elle s’attarde aujourd’hui aux plus beaux domaines de l’Espagne et du Portugal afin de faire découvrir aux lecteurs cet univers d’une richesse inouïe.

Dans cette région où la production de vin connaît un développement admirable, l’ouvrage convie à la découverte du monde fascinant de la viniculture, indissociable de la gastronomie, du terroir, de l’art et de paysages langoureux. Voyager pour ouvrir ses horizons et éveiller ses sens, pour s’immerger dans un nouvel univers à la rencontre de gens inspirants et lever le voile sur un patrimoine profondément ancré dans le territoire à explorer.

Rejoindre à vélo, en train ou en voiture de somptueux paysages viticoles afin de cultiver l’art de vivre et de découvrir le savoir-faire ancestral des artisans qui ouvrent leurs domaines, leurs caves et leur cœur aux visiteurs comme aux apprentis œnologues et aux connaisseurs.

Plusieurs découvertes

Abondamment illustré, l’ouvrage invite à vivre des moments de pur bonheur au cœur de la péninsule Ibérique, étoile montante de la viniculture mondiale. Au programme, dégustations des grands crus du Priorat et de La Rioja, découverte de la pétillante histoire du cava en Catalogne, du porto cultivé sur les terrasses du Douro, des rosés de Cigales, dans la péninsule de Setúbal, paradis du moscatel, et des vins soyeux du Penedès, joyau viticole de la Catalogne, appréciation des plaisirs du xérès, du vinho verde et du txakoli, initiation aux cépages autochtones de Majorque, de la Beira intérieure et de la Rueda, et autres.

Source d’inspiration pour de futurs voyages et escapades, Routes des vins en Espagne et au Portugal – 50 itinéraires de rêve, s’ouvre sur de judicieux conseils pour réussir un voyage vinicole suivi d’un lexique pour s’initier au langage du vin ainsi que des listes thématiques pour repérer en un coup d’œil les meilleurs lieux pour savourer des bulles et des vins d’exception, pour explorer des vignobles dépaysants, pour allier œnotourisme et excursions de proximité, virée à la mer, randonnée pédestre ou découvertes artistiques, pour parcourir à vélo les routes des vins ou pour entreprendre un road trip inoubliable.

Chacun des itinéraires élaborés est décrit au jour le jour, accompagné d’un plan et agrémenté de capsules qui mettent en lumière des façons de faire particulières de la région explorée, des événements qui célèbrent les produits de la vigne, des initiatives stimulantes, de même que les principaux cépages et les vignobles à découvrir. On y souligne également les paysages à admirer ainsi que les lieux à explorer, les expériences inoubliables à vivre en chemin et le meilleur moment de l’année pour entreprendre sa tournée.

Source : Les éditions Ulysse